Bauausführung offenbar mangelhaft : A4-Auffahrt in Langerwehe wird gesperrt

Die A4-Anschlussstelle Langerwehe wird von Dienstag bis Freitag in Richtung Aachen, danach von Samstag bis Mittwoch in Richtung Köln gesperrt. Foto: dpa/Jan Woitas

Langerwehe Vor fünf Jahren ist die Auf- und Abfahrt der A4 in Langerwehe eröffnet worden. Offenbar war die Bauausführung mangelhaft. Wegen „umfangreichen Sanierungsarbeiten“ kommt es nun dort bis in die nächste Woche hinein zu Sperrungen.

Auf Anfrage teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW am Montag mit, dass die Auf- und Abfahrt der A4 in Langerwehe sowie Teile der Zufahrten im Rahmen der Gewährleistungsfrist repariert werden müssen. Die Anschlussstelle war am 15. Dezember 2015 eröffnet worden. Was nun genau repariert werden muss, konnte ein Sprecher des Landesbetriebs am Montag zunächst nicht sagen.