Ab Montag : A4: Anschlusstelle Langerwehe gesperrt

An der A4 ist die Anschlussstelle Langerwehe mehrere Tage gesperrt. Foto: dpa/Jan Woitas

Langerwehe Die Auf- und Abfahrt auf die A4 in Langerwehe wird in der kommenden Woche gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten an der erst vor fünf Jahren eröffneten Anschlussstelle.