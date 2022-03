Flutschäden und Brückenabriss : A1 bei Erftstadt nach monatelanger Sperrung vor Freigabe

Baumaschinen arbeiten an der Autobahn 1 bei Erftstadt, um die weggespülte Fahrbahn wieder aufzubauen (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Erftstadt Wegen eines Brückenabrisses werden am Wochenende die Autobahnen rund um Erftstadt vollgesperrt. Im Anschluss soll auch die A1, die stark von der Flut im Juli 2021 getroffen wurde, wieder freigegeben werden.

Am Wochenende kommt es von Freitagabend, 1. April, 22 Uhr, bis Montagfrüh, 4. April, 5 Uhr, auf der A1 und der A61 zwischen den Autobahnkreuzen Bliesheim und Kerpen sowie der Anschlussstelle Frechen zu Vollsperrungen. Der Grund ist ein Brückenabriss. Die Brücke Merowingerstraße der K45 wurde Mitte März bei einem Unfall mit einem Lkw so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden muss.

Aber es gibt auch eine positive Nachricht: Mit der Aufhebung der Sperrungen am Montagmorgen wird auch die Vollsperrung der A1 zwischen dem Dreieck Erfttal und der Anschlussstelle Hürth aufgehoben. Knapp neun Monate dauerten die Wiederaufbauarbeiten des Bauwerks Liblarer Mühlengraben und der A1 in Richtung Dortmund infolge der Unwetterschäden. Da an diesem Vollsperrungswochenende die nötigen Restarbeiten gebündelt ausgeführt werden können, erfolgt die Freigabe der Strecke zwei Wochen vor dem geplanten Termin.