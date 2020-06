Zahlen des RKI : 7-Tage-Inzidenz im Kreis Gütersloh weiter deutlich über 50

Corona-Tests im Kreis Gütersloh: Mitarbeiter testen am Flughafen in einem Drive-In in einem ehemaligen Hubschrauber-Hangar die Insassen eines Fahrzeuges auf Corona. Foto: dpa/Jonas Güttler

Gütersloh/Warendorf Im Kreis Gütersloh liegt die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage trotz anhaltender Abwärtstendenz weiter deutlich über der entscheidenden Marke von 50.

Das geht aus den am Sonntag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach gab es im Kreis Gütersloh 132,9 solche Fälle nach zuvor 164,2 am Samstag und 177,7 am Freitag. Am Dienstag betrug der Wert laut NRW-Gesundheitsministerium noch 270,2.