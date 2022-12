Aachener Verkehrsverbund : 49-Euro-Ticket wird es nur digital geben

Neue App : Naveo, die digitale Eingangstür in den Nahverkehr der Region Naveo heißt die neue App für den Nahverkehr im Raum Aachen, Düren und Heinsberg. Seit Dienstagabend soll die App verfügbar sein. Sie will nichts weniger, als es den Kundinnen und Kunden so leicht wie möglich zu machen. Zum Start wackelt es technisch ein wenig.