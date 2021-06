NRW-Einzelhandel : 400 Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreiks

Düsseldorf Der Einzelhandel ist ganz unterschiedlich durch die Corona-Krise gekommen: Während Supermarktketten mehr Geschäft machten, kämpften Modehändler. Nun ringen Branchenvertreter um einen neuen Tarifvertrag.

Im Tarifstreit in Nordrhein-Westfalens Einzelhandel ist es zu Warnstreiks gekommen. In mehreren Städten von NRW legten nach Angaben von Verdi etwa 400 Beschäftigte bestimmter Einzelhändler ihre Arbeit nieder, um den Druck auf die Arbeitgeberseite vor der nächsten Verhandlungsrunde zu erhöhen. In Dortmund gab es eine Kundgebung, bei der auch Warnstreikende aus anderen Städten mitmachten, etwa aus Köln und Düsseldorf. Aus Mönchengladbach, Viersen, Moers und Neuss reisten Douglas-Beschäftigte an. Neben Innenstadt-Geschäften wie Saturn, H&M und Zara waren auch einige Ikea-Möbelhäuser betroffen.