Verbraucherzentrale NRW : Pflegebedürftigkeit im Alter: 4 Irrtümer

Service Aachen/Düren/Heinsberg Pflegebedürftigkeit im Alter – damit möchten sich viele Menschen nicht befassen. Doch die Wahrheit ist: Es wird wohl alle treffen. Wie man das Thema realistisch einschätzt und welchen Irrtümern man sich nicht hingeben sollte.

Der Gedanke, nicht mehr alles selbst zu können, gesundheitlich abzubauen und pflegebedürftig zu werden, macht vielen Menschen Angst. Trotzdem sollte man das Thema nicht ausblenden, rät die Verbraucherzentrale NRW, weil es wohl alle treffen wird. Zum Tag der Pflege am 12. Mai will die Verbraucherzentrale bei einer realistischen Einschätzung helfen.

Irrtum 1: Pflegefall? Mir passiert das nicht!

Irrtum 2: Mit dem Thema Pflege beschäftige ich mich, wenn ich 80 bin

Pflege kann immer alle treffen, unabhängig vom Alter. Es ist zwar richtig, dass der größte Teil der Pflegebedürftigen in die Altersspanne zwischen 80 und 85 Jahre fällt. Und natürlich steigt das Risiko mit dem Alter an. Aber Pflegebedarf kann viele Ursachen haben – einen Schlaganfall, ein Organversagen, aber auch einen Sturz oder eine chronische Erkrankung. Deshalb sei es so wichtig, über Beratungs- und Hilfsstrukturen Bescheid zu wissen, sagen die Verbraucherschützer. Jeder sechste Pflegebedürftige ist heute jünger als 65 Jahre.

Irrtum 3: Pflegebedürftig ist man erst, wenn man nichts mehr kann

Falsch! Nach dem Gesetz gelten Menschen schon als pflegebedürftig, wenn sie bei alltäglichen Dingen Unterstützung brauchen, also etwa beim Arztbesuch, der Körperpflege, beim An- und Ausziehen, beim Einkaufen oder beim Einnehmen von Medikamenten. Deshalb haben auch Menschen mit geringen Beeinträchtigungen ein Anrecht auf Leistungen der Pflegeversicherung. So kann zum Beispiel mit dem Entlastungsbetrag eine Haushaltshilfe oder einfach eine Alltagsbegleitung für ein paar Stunden im Monat finanziert werden. Man kann auch seine Wohnung barrierefrei umbauen und dafür Geld der Pflegekasse in Anspruch nehmen.