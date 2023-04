Nachhaltiges Bauen : 4,5 Millionen Euro für Bau-Innovationen

Düsseldorf Das Land NRW will nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen fördern. Klimaschädlich müsse das nicht sein, sagt eine Studie.

Mit rund 4,5 Millionen Euro will das nordrhein-westfälische Bauministerium in diesem Jahr Innovationen in der Bauwirtschaft fördern. „Nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen braucht Innovationen: Neue Technologien, Verfahren und Materialien sowie die Digitalisierung werden Wachstumsmotor und Lösung für die Aufgaben sein, die vor uns stehen“, sagte Landesbaumministerin Ina Scharrenbach (CDU).

Ziel des neuen Förderprogramms sei es, neue technische, organisatorische und innovative Erkenntnisse zu gewinnen, „die technologieoffen zum innovativen Bauen und zur digitalen Entwicklung in der Bauwirtschaft beitragen“. Es gehe insbesondere um die Umsetzung innovativer Technologien und Verfahren, Modellprojekte für Experimentierbauten, die Entwicklung neuer Baustoffe und Bauprodukte unter Berücksichtigung der Minimierung von Kohlendioxid und die Entwicklung und den Einsatz von digitalen Instrumenten „zur Steigerung der Effektivität und Effizienz“, so die Ministerin.

Sie spricht damit den Autoren einer Studie aus der Seele, der zufolge sich beim Wohnungsbau durch geänderte Konstruktionsweisen in erheblichem Umfang Kohlendioxid-Emissionen sparen ließen. Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen, die die Untersuchung mit in Auftrag gegeben hat, schlägt vor, daraus politische Konsequenzen zu ziehen. Etwa durch Vorgaben auf Bundesebene: „Im Gebäudeenergiegesetz müssten in einem sozialverträglichen Rahmen Standards für den CO2-Ausstoß beim Bau festgelegt werden“, sagt Jörg Friemel vom Vorstand der Ingenieurkammer-Bau NRW. Und: „Die finanzielle Förderung für dieses emissionsärmere Bauen ist zu gering. Sie muss aufgestockt werden.“

Bis zu 70 Prozent der CO2-Emissionen könne man im Vergleich zu einer herkömmlichen Bauweise im Extremfall verhindern, hieß es von der Kammer. Ersetzte man beispielsweise konventionelle Stahlbeton-Flachdecken durch Holz-Beton-Verbunddecken, wäre das klimatechnisch günstiger. Ebenso der Ersatz gemauerter Außenwände durch vormontierte Holzständerwerkwände, die in ein Gebäudeskelett aus Stahlbetonstützen eingefügt würden. Allerdings sei das teurer, sowohl in der Planung als auch vom Materialeinsatz her. So liegen die Kosten für eine Stahlbeton-Flachdecke nach Zahlen der Ingenieurkammer bei ungefähr 200 bis 250 Euro pro Quadratmeter. Für eine Holz-Beton-Verbunddecke komme man auf etwa das Doppelte, heißt es in der Studie.

Info 20 Millionen Tonnen CO2 aus verbautem Zement Zement Nach Zahlen aus dem Antrag von CDU und Grünen wurden in Deutschland 2019 rund 34 Millionen Tonnen Zement verbaut und damit rund 20 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Recycling Von jährlich 52 Millionen Tonnen Bauschutt werden knapp 80 Prozent recycelt. Allerdings werde nur ein Bruchteil davon wieder zu hochwertigem Betonzuschlagstoff, heißt es.

Im Landtag haben die Fraktionen von CDU und Grünen einen gemeinsamen Antrag zum Thema vorgelegt – allerdings mit einem anderen Fokus. Sie wollen ein Pilotprojekt für einen Gebäudepass, der abbildet, wie viel CO2 beim Bau entstanden ist, und sie wünschen Förderprogramme. Allerdings legen sie den Schwerpunkt auf Recycling-Beton und emissionsärmer produzierten Zement.

Für Recyclingprodukte müsse man aber eine Industrie aufbauen, die genug Material in standardisierter Qualität zur Verfügung stellt, und die Entwicklung neuer Baustoffe sei langwierig, wendet Jörg Friemel von der Ingenieurkammer-Bau ein: „Wir haben nicht die Zeit, darauf zu warten. Wenn wir schnell anfangen wollen, CO2 einzusparen, müssen wir das mit den Möglichkeiten tun, die uns jetzt in der Planung bereits zur Verfügung stehen.“ In der Politik stößt er auf offene Ohren. „Uns ist wichtig, dass man die Phase der Errichtung von Gebäuden in den Blick nimmt und sich nicht nur an Heizungsanlagen und Dämmung abarbeitet“, sagte Jochen Ritter, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Das Landesbauministerium verweist darauf, wie das Land schon jetzt Nachhaltigkeit befördern will. Unter anderem werden Forschungsvorhaben zu Werkstoffen und innovativen Verfahren gefördert. So sei i n Beckum das deutschlandweit erste „durchgenehmigte“ Haus aus dem 3D-Drucker erstellt worden: „Hierbei kam ein Bindemittel zum Einsatz, welches mit zwei Dritteln weniger CO2 als der herkömmliche Portland-Zement auskommt.“