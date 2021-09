Ministerium bleibt hart : 3G-Regel stellt NRW-Unis vor Probleme

Seit drei Semestern bieten die Unis fast ausschließlich Online-Lehre an. Das soll sich zum nächsten Semester endlich wieder ändern (Symbolbild). Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Düsseldorf Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz will an den Hochschulen in großen Lehrveranstaltungen nur stichprobenartig kontrollieren, ob Studierende geschützt sind. Das Wissenschaftsministerium widerspricht.