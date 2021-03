Kostenpflichtiger Inhalt: Leiche auf dem Feldweg : 37-Jähriger nach Tötungsdelikt in Kall in U-Haft

Toter auf dem Feldweg bei Kall: Die Mordkommission hat schnell einen 37-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Foto: dpa/Benedict Lickfeld

Kall/Aachen Nachdem am Samstag eine Leiche in Kall in der Eifel gefunden worden war, gibt es eine Festnahme: Ein 37-Jähriger soll den Mann erstochen haben. Viele Fragen sind aber noch offen.