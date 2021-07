Testmarathon für die Einbürgerung : 33 Fragen auf dem Weg zum deutschen Pass

Seyyed Hassan Hosseini (vorne rechts) ist einer von mehr als 160 Menschen, die am Wochenende in Aachen ihren Einbürgerungstest absolviert haben. Bürgermeisterin Hilde Scheidt, VHS-Chefin Beate Blüggel und Programmbereichsleiterin Karin Rautmann (stehend, von links) begrüßten die ersten Kandidatinnen und Kandidaten Foto: Andreas Herrmann

Aachen Wer in Deutschland eingebürgert werden möchte, muss etliche Voraussetzungen erfüllen. Und einen Einbürgerungstest absolvieren. In Aachen gab es am Wochenende einen wahren Testmarathon.