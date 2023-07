BKA-Statistik zu Häuslicher Gewalt : 3210 Kinder flüchteten 2021 mit ihren Müttern in NRW-Frauenhäuser

Beratungsstelle für Frauen : Vergewaltigung in Partnerschaften ist immer noch ein Tabuthema Am 25. November ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Denn nach wie vor gibt es Probleme wie Femizid, Zwangsheirat, Beschneidung von Frauen und die Vergewaltigung in einer Partnerschaft. Die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt Rückhalt e. V. unterstützt betroffene Frauen in Eschweiler und Stolberg. Sozialarbeiterin Monika Bulin weiß jedoch auch: Nicht alle nutzen Hilfeangebote.