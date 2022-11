Artenschutz : 300 Edelkrebse in Eifel-Gewässer ausgesetzt

Mechernich Edelkrebse sind vom Aussterben bedroht. In einem Gewässer in der Eifel sollen 300 von ihnen ideale Lebensverhältnisse finden.

300 junge Edelkrebse sind im Rahmen eines Artenschutzprojekts in einem Gewässer in Mechernich in der Eifel ausgesetzt worden. Seit 2003 bestehe das Vorhaben zum Schutz dieser heimischen Flusskrebse, teilte der Naturschutzbund Nabu NRW am Donnerstag mit. Partner sind der Nabu, der Fischereiverband NRW und das Landesumweltamt Lanuv.