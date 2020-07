Meist „Altfälle“ : 30 Tönnies-Mitarbeiter positiv auf Corona getestet

Beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind bei routinemäßigen Kontrollen 30 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden (Archivbild). Foto: dpa/David Inderlied

Rheda-Wiedenbrück Seit einer Woche darf Fleischgigant Tönnies wieder nach der Corona-Zwangspause produzieren – und meldet gleich 30 positive Tests. Die meisten seien aber Altfälle, die Betroffenen also nicht mehr ansteckend, sagt das Unternehmen.

Mit der Wiederaufnahme des Betriebs bei Tönnies nach einer Zwangspause sind bei routinemäßigen Kontrollen 30 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei mindestens 24 Ergebnissen handele es sich um Altfälle, sagte ein Konzernsprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bei diesen 24 von 30 Personen sei das Virus schon früher festgestellt worden und noch immer nachweisbar, die Beschäftigten seien aber nicht mehr ansteckend.

Der Kreis Gütersloh nannte etwas andere Zahlen: Unter den Abstrichen von 7300 Beschäftigten seien 31 positive Befunde gewesen. Ein separat, also nicht im Tönnies-Werk Getesteter, sei vom Unternehmen wohl nicht mitgezählt worden, sagte ein Kreissprecherin auf Anfrage. Man sehe aber keine zweite Welle bei Tönnies, stellte die Verwaltung klar.

Von den 31 Positiv-Befunden seien 21 Personen dem Kreis Gütersloh zuzuordnen - mit 18 Altfällen und nur drei „echten Neuinfektionen.“ Zu den zehn anderen Ergebnissen könne man sich nicht genauer äußern, weil sie zu Beschäftigten gehörten, die nicht im Kreis Gütersloh wohnten. Die weitere Prüfung sei an die zuständigen Gesundheitsämter etwa im Kreis Warendorf und Bielefeld übergeben worden, schilderte die Sprecherin.

Am Stammsitz des größten deutschen Schlachtkonzerns im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück waren die betreffenden Mitarbeiter wie alle anderen Kollegen bei Arbeitsantritt im Werk getestet worden. So sei es mit den Behörden zuvor abgestimmt worden, sagte Konzernsprecher André Vielstädte. Nach rund 24 Stunden habe das Ergebnis vorgelegen. Zu diesem Zeitpunkt seien die positiv getesteten Mitarbeiter dann unmittelbar für den Betrieb gesperrt und in Quarantäne geschickt worden. Ob sie bis dahin alle einen Arbeitstag lang im Einsatz waren, müsse noch geklärt werden.