Modellrechner : 2G ist gut, aber reicht nicht aus

Geht man nach der Meinung zahlreicher Wissenschaftler, ist 2G lediglich der erste Schritt von vielen. (Symbol) Foto: dpa/Vanessa Reiber

Düsseldorf Die hohen Corona-Infektionszahlen haben nun doch die politisch Verantwortlichen reagieren lassen. In vielen Bundesländern und besonders in NRW sollen nun in Kürze verschärfte Vorschriften gelten.