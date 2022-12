Aachen, Düren, Heinsberg : 27 Millionen Euro – Lottogewinner meldet sich

„Aachen/Eifel“ : Lottogewinn von 27 Millionen sucht noch einen Abnehmer in der Region Der Lottospieler aus dem Raum Aachen/Eifel, der am Mittwoch die 27 Millionen Euro gewonnen hat, hat sich noch nicht gemeldet. Wenn er sich meldet, werden ihm klare Verhaltensregeln an die Hand gegeben.