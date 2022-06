Durchsuchungen auch in Linnich : 24-Jähriger soll als Geisel gehalten worden sein

Linnich/Oberhausen Ein Mann soll sich Geld geliehen haben, das er nicht zurückzahlen konnte. Seine Gläubiger entführten ihn womöglich und die Staatsanwaltschaft ermittelt – unter anderem in Linnich.

Die Kriminalpolizei in Essen und Mönchengladbach beschäftigt derzeit ein etwas rätselhafter Fall einer mutmaßlichen Geiselnahme. Ein damals 24 Jahre alter Mann aus Oberhausen soll sich zwischen dem 7. und 11. April 2022 in der Gewalt von sieben Männern im Alter von 20 bis 33 Jahren befunden haben und in mehreren Wohnungen in Mönchengladbach und Jüchen (Rhein-Kreis Neuss) verbracht worden sein. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach am Freitag gemeinsam mit.