Negativtrend : Gut 22 Prozent der regionalen Bahnen in NRW sind unpünktlich

Gut 22 Prozent der regionalen Bahnen in NRW sind unpünktlich

Mehr als jede fünfte Regionalbahn in Nordrhein-Westfalen ist 2022 unpünktlich gewesen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Die Pünktlichkeit der Bahnen ist ein Reizthema – vor allem für Pendler. Jetzt hat sich die Quote der Regionalbahnen in NRW weiter verschlechtert.

Mehr als jede fünfte Regionalbahn in Nordrhein-Westfalen ist 2022 unpünktlich gewesen. Der Negativtrend der vergangenen Jahre hat sich damit bei der Pünktlichkeitsquote im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) weiter verschlechtert. Das geht aus einer Antwort des nordrhein-westfälischen Verkehrsministers Oliver Krischer (Grüne) auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervor, die die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt. Demnach verringerte sich die Quote seit dem Jahr 2020 von damals 86,6 über 84,2 (2021) auf nur noch 77,9 Prozent (2022).