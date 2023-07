Clankriminalität : 188 Razzien in fünf Monaten

Clankriminalität hat die für die Polizei NRW weiterhin Priorität. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzung, wie hier bei einer Massenschlägerei vergangenen Monat im Ruhrgebiet. Foto: dpa/Markus Gayk

Düsseldorf Seit 2018 gehen Sicherheitsbehörden im Land massiv gegen kriminelle türkisch-arabische Familienbanden vor. Gleichzeitig wird versucht, Kinder und Jugendliche aus dem Clan-Milieu herauszulösen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Schwerdtfeger

Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden gehen weiter entschlossen gegen kriminelle Clans vor. Allein in diesem Jahr gab es landesweit bis zum 1. Juni bereits 188 Kontrollaktionen in dem Milieu, bei denen mehr als 590 Objekte durchsucht worden sind – darunter Shisha-Bars, Teestuben und Spielhallen. Dabei gab es mehr als 200 Sicherstellungen und Beschlagnahmungen von Autos, Glücksspielgeräten, Diebesgut, Bargeld und Drogen, wie aus einer Auswertung des NRW-Innenministeriums für unsere Redaktion hervorgeht. Zudem wurden bei einem Sondereinsatz gegen Clans am 12. März dieses Jahres Blanko-Impfpässe beschlagnahmt.

In NRW gibt es laut Lagebild 113 türkisch-arabische Clans – die Zahl schwankt aber und wird regelmäßig aufgrund unterschiedlicher Schreibweisen der Familiennamen nach oben oder unten korrigiert. Im Bericht der allgemeinen Kriminalität wurden 3629 Tatverdächtige erfasst, die in Zusammenhang mit Clankriminalität stehen.

Die Durchsuchungen sind Teil der sogenannten Null-Toleranz-Strategie des Landes gegen diese kriminellen Strukturen. Die meisten Durchsuchungen finden in den NRW-Clan-Hochburgen Essen, Duisburg und anderen Teilen des Ruhrgebiets statt. Aber auch in ländlicheren Gegenden wie im Kreis Mettmann gibt es immer wieder Durchsuchungen. In Berlin, wo die Polizei mit ähnlich massiven Clanstrukturen zu kämpfen hat, wird die Strategie der Polizei in NRW schon seit Längerem genauestens beobachtet. Auch in der Bundeshauptstadt werde der gleiche harte, aber notwendige Kurs gegen die kriminellen Clans geführt, heißt es von dortigen Sicherheitsbehörden. Es gibt aber auch Kritiker der Maßnahmen gegen die Clans. Demnach würden dadurch bestimmte Bevölkerungsgruppen stigmatisiert; nicht alle Angehörigen dieser Clans seien auch kriminell und würden deshalb unter den Razzien leiden, so die Gegenseite.

Neben den Durchsuchungen gibt es auch eine Art Aussteigerprogramm, mit dem versucht wird, junge Menschen aus den kriminellen Clans herauszuholen beziehungsweise zu verhindern, dass Jugendliche kriminelle Aktivitäten in den Clans begehen. „Es handelt sich hierbei nicht um ein Aussteigerprogramm im klassischen Sinne, denn nicht der Ausstieg aus einem System, sondern die Veränderung des Systems durch Verhaltensänderungen der Teilnehmenden und ihrer Familien ist das Ziel des Ansatzes und der individuellen Maßnahmen“, heißt es aus dem NRW-Innenministerium.

Diese Maßnahme ist an das Präventionsprogramm „Kurve kriegen“ angedockt, das es in 40 der 47 Kreispolizeibehörden in NRW gibt und sich grundsätzliche an Jugendliche richtet, die drohen, auf die schiefe Bahn zu geraten. Das angeschlossene „Clan-Programm“ gibt es hingegen nur in sieben Kreispolizeibehörden – in Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg, Oberhausen und Recklinghausen. „Dieser Ansatz wurde an den Standorten, die nach dem ,Lagebild Clankriminalität‘ des Landeskriminalamts NRW die höchsten Fallzahlen in diesem Bereich aufwiesen, durch zusätzliches Personal verstärkt“, heißt es aus dem NRW-Innenministerium.