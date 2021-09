Für Opfer der Hochwasser-Katastrophe : 186 Millionen Euro Fluthilfe überwiesen

Informationen aus erster Hand: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, Mitte) und Armin Laschet (links), Kanzlerkandidat der Union und NRW-Ministerpräsident, gehen mit Fritz Jäckel (2.v.l.), Beauftragter des Landes Nordrhein-Westfalens für den Wiederaufbau in den Flutgebieten, zu einer Brücke in Hagen, die neu gebaut wird. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf/Hagen Sieben Wochen nach der Flutkatastrophe kommt die Unterstützung in Gang. In Hagen machten sich Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Laschet (CDU) ein Bild von der Lage. Die Grünen warnen vor Wiederaufbau in Gefahrgebieten.