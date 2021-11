Zahlen steigen weiter an : Immer mehr Covid-19-Patienten in NRW-Kliniken

Noch sind die Betten nicht knapp, aber die Zahl der Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung steigt auch in den Kliniken in NRW weiter an. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Düsseldorf Die Infektionszahlen steigen unaufhörlich an, auch in NRW. Das ist mittlerweile in den Krankenhäusern deutlich zu spüren.

In den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern werden derzeit 1675 Patientinnen und Patienten wegen einer Infektion mit dem Coronavirus behandelt. Wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte, waren das 126 mehr als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten, die auf den Intensivstationen lagen, stieg von 422 am Montag auf nun 437. Davon mussten 242 Personen beatmet werden.

Zwar steigen die Zahlen seit gut vier Wochen kontinuierlich, gleichwohl beträgt der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen nach Angaben der Landeszentrale für Gesundheit (LZG) lediglich 8,18 Prozent.

Vom Höchststand in der Corona-Pandemie kurz vor der Jahreswende 2020/21, als in NRW mehr als 6000 Covid-Patienten in den Krankenhäusern (davon 1165 auf den Intensivstationen) behandelt wurden, ist das Land noch weit entfernt. Die sogenannte Hospitalisierungsrate betrug am Dienstag 3,43. Das heißt, knapp dreieinhalb Menschen pro 100.000 Einwohner kamen binnen einer Woche mit Covid-19 in die Krankenhäuser.

Derweil steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter. Pro 100.000 Einwohner meldeten die Gesundheitsämter binnen sieben Tagen 130,0 Neuinfektionen. Am Montag hatte der Wert landesweit 123,2 betragen.

