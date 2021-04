Kein Präsenzunterricht : 15 NRW-Kommunen liegen über einer Inzidenz von 200

In vielen Schulen in Nordrhein-Westfalen wird es am Montag keinen Präsenzunterricht geben. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Düsseldorf Die Corona-Neuinfektionszahlen steigen in vielen Kommunen Nordrhein-Westfalens weiter. Das bremst die für Montag geplante Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Städte und Landkreise mit einer Corona-Inzidenz über den Schwellenwert von 200 auf 15 gestiegen. Am Vortag waren es 14, vier weitere Kommunen – Dortmund und Bonn sowie die Kreise Lippe und Recklinghausen – lagen am Sonntag mit Werten über 195 nur noch knapp unterhalb dieser Grenze. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit.

Damit wird die für Montag geplante Rückkehr zum Präsenz-Schulunterricht im bevölkerungsstärksten Land erheblich gebremst: Für 13 Kommunen – darunter Duisburg, Gelsenkirchen, Solingen und Wuppertal – hatte das Land bereits am Freitag die Fortsetzung des Distanzunterrichts angeordnet.

Drei weitere Kommunen – Dortmund und die Kreise Mettmann und Gütersloh – haben wegen hoher Coronazahlen mit Billigung des Schulministeriums ebenfalls den Start in den Präsenz-Schulunterricht ausgesetzt. Außerdem beantragte Bonn beim Land Schulschließungen, die laut Stadt voraussichtlich ab Mitte der Woche in Kraft treten sollten.

In NRW gibt es insgesamt 53 Städte und Landkreise. Bei einer Inzidenz über 200 an drei aufeinanderfolgenden Tage darf es in den Schulen keinen Präsenzunterricht mehr geben. Ausnahmen für Abschlussklassen und Notbetreuung sind möglich.

NRW-weit stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und sieben Tagen am Sonntag weiter auf 167,1 (Vortag 164,5). Remscheid blieb mit einer Inzidenz von 342,2 negativer Spitzenreiter. Sechs von 53 Kommunen liegen noch unter der 100er-Schwelle, die schon eine Alarm-Marke für erweiterte Schutzvorkehrungen ist: die Kreise Soest, Neuss, Höxter und Coesfeld sowie die Städte Münster und Bottrop.

Landesweit infizierten sich binnen 24 Stunden 4438 Menschen mit dem Coronavirus – knapp 800 weniger als am Vortag. 14 weitere Todesfälle wurden gemeldet. In NRWs größter Stadt Köln stieg die Inzidenz von 172,4 auf 178,3. Dort – wie in mehreren weiteren NRW-Kommunen – waren Samstagfrüh nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten, gegen die es in Köln eine friedliche Protestkundgebung gab.

Insgesamt haben sich in NRW seit Ausbruch der Pandemie fast 680 000 Menschen infiziert. 14.868 Todesfälle wurden bis Sonntagfrüh gemeldet.

(dpa)