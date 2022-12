Zu Weihnachten : 15 Geschenktipps voller Kultur

Aachen Sie suchen noch ein Geschenk? Und kulturell wertvoll soll es auch sein? 15 Tipps aus der Redaktion mit Literatur, Musik und mehr.

Ian McEwan „Lektionen“

Die letzten Romane von Ian McEwan hatten eher wenig Anlass zur Freude geboten. Meistens wirkte die Prosa des Engländers zu souverän, wenig überraschend und ebenso wenig lebendig. Befand sich da einer der großen europäischen Autoren auf dem absteigenden Ast? Und dann kam „Lektionen“ (Diogenes, 720 Seiten, 32 Euro). Und mit einem Mal waren alle Zweifel beiseite gechoben. Der Roman über die Mittelmäßigkeit eines Mannes in einem durch und durch mittelmäßigen Leben ist nach „Abbitte“ (2011) McEwans bester. Ein Geschenk, das man unbedingt verschenken sollte. (tht)

The Felice Brothers: „From Dreams To Dust“

Können wir uns darauf verständigen, dass dieses Jahr insgesamt kein leichtes war? Hier kommt der ultimative Soundtrack dazu: „From Dreams To Dust“ von The Felice Brothers (Yep Roc/H’Art). Dieses Album versammelt jede Stimmung, die das Jahr 2022 prägte. Wer sich einmal durchgehört und in diesen Songs verloren hat, der möchte immer wieder von vorne anfangen. Das ist der Einzige Unterschied zu einem Jahr, das man einfach nur noch hinter sich lassen möchte. Ein Hoch auf die Felice Brothers! Und auf 2023! (tht)

John von Düffel: „Das Wenige und das Wesentliche“

John von Düffel hat die Hälfte seines Lebens hinter sich. Zeit für eine Bilanz. An einem stillen Ort in einem kleinen Dorf in Italien hat er den Impuls für sein erstaunliches Buch „Das Wenige und das Wesentliche“ (Dumont, 160 Seiten, 23 Euro) gefunden, das sich mit der Frage beschäftigt, wie wir Leben wollen. Von Düffel hat für sich eine Antwort gefunden. Er drängt sie uns nicht auf. (tht)

Stromae: „Multitude“

Nach sieben Jahren der Schaffenskrise beweist der belgische Musiker Stromae seine Kunst, Unvereinbares zu verbinden. Auf dem Album „Multitude“ (Polydor/Universal) vermischt er afrikanische Rhythmen, belgischen Chanson, asiatische Klänge mit einem Hauch Kammermusik und viel Elektro-Pop. Die Mixtur ist musikalischer Ausdruck seiner tiefen Menschlichkeit. Für melancholische Optimisten, die gern tanzen. Stromae ist übrigens 2023 auf Europatournee, unter anderem in Köln und Brüssel. (azu)

George Saunders: „Bei Regen in einem Teich schwimmen“

George Saunders kann schreiben, wie man im besten Fall selbst erzählen können möchte: leicht schwebend über dem Plot, voller Poesie und mit gut gesetzten Pointen. In „Bei Regen in einem Teich schwimmen“ (Luchterhand, 544 Seiten, 24 Euro) entkleidet der Booker-Preisträger sieben Erzählungen von vier großen russischen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts (Gogol, Turgenjew, Tschechow, Tolstoi) und legt ihre Komposition frei. Seltsamerweise schafft er, das als Lesevergnügen statt als Literaturseminar zu schreiben; Langeweile hat der Mann einfach nicht im Programm. (azu)

Monique Roffey: „Die Meerjungfrau von Black Conch“

Die kleine Meerjungfrau ist eines der schönsten und traurigsten Märchen der Weltgeschichte. Die aus Trinidad stammende Autorin Monique Roffey verlegt in „Die Meerjungfrau von Black Conch“ (Tropen, 240 Seiten, 22 Euro) die Geschichte in die Karibik und erzählt den Mythos der Meerfrauen aus weiblicher Sicht. Eine tollkühne Liebesgeschichte, in der es um die Faszination des Andersartigen geht. Spannend, romantisch und in einem Sound, bei dem man die Wirbelstürme fauchen hört. (azu)

Mariette Navarro: „Über die See“

Mitten auf dem Atlantik eine Runde schwimmen gehen, Tausende Kilometer entfernt von jedem Strand? Um nichts geringeres bittet die 20-köpfige Besatzung des riesigen Containerschiffs die Kapitänin. Und die erlaubt es – zu ihrer eigenen Überraschung. Doch zurück an Bord kommen nicht weniger Männer, wie vielleicht zu befürchten war, sondern einer mehr! Der französischen Dramaturgin und Autorin Mariette Navarro (42) gelingt mit „Über die See“ (Kunstmann, 160 Seiten, 20 Euro) ein ausgesprochen fesselndes Romandebüt, ein Erfahrungsbericht über die Naturgewalt des Ozeans und ein Psychogramm der Menschen, die ihn befahren. (chr)

The Smile: „A Light For Attracting Attention“

Mit The Smile fügt Radiohead-Kopf Thom Yorke den vielen Inkarnationen, in denen er seiner Kreativität Ausdruck verleiht, eine weitere hinzu. Auf „A Light For Attracting Attention“ (XL Recordings/Beggars Group/Indigo) spielt er mit Radiohead-Kumpel Jonny Greenwood und Schlagzeuger Tom Skinner (Sons Of Kemet). Dem Trio gelingt das beste Radiohead-Album, das Radiohead nicht aufgenommen haben. Musik zur Zeit und ein dystopischer Kommentar zum Zustand der Welt. (chr)

Bill Evans live auf Burg Wilhelmstein

2023 wird, das behaupte ich einfach mal, das erste Jahr, in dem die Pandemie wirklich vorbei ist, es keine coronabedingten Einschränkungen oder Absagen geben wird. Nichts wie raus also! Die Auswahl ist schon jetzt groß, Tickets für viele Veranstaltungen erhältlich. Zum Beispiel für das Konzert von Jazz-Saxofonist Bill Evans (Foto: Raul Ollo), der am 19. Juli mit Wolfgang Haffner (Schlagzeug), Simon Oslender (Piano) und Claus Fischer (Bass) auf Burg Wilhelmstein in Würselen gastiert. (chr)

„Fabian oder der Gang vor die Hunde“ von Dominik Graf

„Babylon Berlin“ wird zu Recht gelobt, Dominik Grafs Verfilmung von Erich Kästners Roman „Fabian“ (DVD oder Blu-Ray) ist aber von ganz anderem Kaliber. Graf wirft einen wesentlich ambitionierteren Blick auf das Leben im Berlin der Weimarer Republik. Er verlässt sich nicht auf die Schauwerte eines Ausstattungskinos und verweigert jede Art von Nostalgie. Der Film erzählt eine intime Liebesgeschichte und entwirft zugleich das Panorama einer Zeit, die dem Untergang geweiht ist. Ein Meisterwerk. (hjd)

Thomas Halliday: „Urwelten“

Einsteigen zur aufregendsten Zeitreise zwischen zwei (Sach-)Buchdeckeln. Der Evolutionsbiologe Thomas Halliday führt uns in „Urwelten“ (Hanser, 464 Seiten, 28 Euro) durch 500 Millionen Jahre und 16 Erdzeitalter. Wir treffen auf 200 Kilo schwere Otter und auf Schwäne, die größer als Elefanten sind. Ständig hat sich die Erde verwandelt, alles reagiert mit- und aufeinander. Der Mensch? Eine vorübergehende Erscheinung. Ein Buch, das Demut lehrt. (hjd)

Manuel Göttsching: „E2-E4“

Manuel Göttsching ist tot; er starb Anfang Dezember im Alter von nur 70 Jahren. Göttsching gehörte zur „Berliner Schule“, die in den 70er Jahren die elektronische Musik revolutionierte. Sein Album „E2-E4“ (Made In Germany Music), erschienen 1984, ist eine knapp 60-minütige Improvisation über zwei Synthesizer-Akkorde und ein Beispiel dafür, wie wegweisend die Musik war, die unter dem Label „Krautrock“ entstand. Manche Kritiker glauben sogar, Göttsching habe mit „E2-E4“ den Techno erfunden. Es ist an der Zeit, diese Musik wiederzuentdecken. (hjd)

Susanne Straßer: „Suppe ist fertig!“

Sie müssen ein Kleinkind beschenken und wollen nicht das x-te Plüschtier kaufen? Dann kaufen Sie doch das aktuelle Buch von Susanne Straßer: „Suppe ist fertig!“ (Peter Hammer Verlag, 26 Seiten, 14,90 Euro). Das Prinzip bei Straßers liebevoll illustrierten und lustigen Büchern ist ähnlich, auf jeder Seite kommt ein Tier dazu. In diesem Buch wollen sie eine Suppe kochen. Wenn Pferd, Hund und das Kind feststellen, dass leider „Stinkesuppe“ herausgekommen ist, trifft das den Humor von Kleinkindern in jedem Fall. Eltern dürfen auch schmunzeln. (mgu)

Ballett in Düsseldorf

Wer den Tanz liebt und in NRW lebt, muss sich das Düsseldorfer Ballett anschauen. Verschenken Sie doch Karten für die Deutsche Oper am Rhein (www.operamrhein.de). Ballettdirektor Demis Vopli ist ein grandioser Choreograf, der Klassik und modernen Tanz in Perfektion verbindet. Kein Wunder, dass er 2024 John Neumeier in Hamburg beerben wird. Jetzt ist also der Moment, endlich mal nach Düsseldorf oder Duisburg zu fahren. Aktuell steht „Krabat“ noch auf dem Spielplan. Für den zauberhaften „Nussknacker“ am 31. Dezember gibt es sogar noch Karten. Schneeflocken inklusive. (mgu)

Philosophie Magazin

Sie wollen jemanden beschenken, der keine Zeit hat, dicke Bücher zu lesen, aber gern über große Fragen des Lebens nachdenkt? Dann wäre ein Abonnement des Philosophie Magazins (unter www.philomag.de) passend. Essays und Interviews stellen die Philosophie in den Mittelpunkt aktueller gesellschaftlicher und politischer Debatten. Sonderausgaben widmen sich Schwerpunkten wie etwa Albert Camus. So macht nachdenken Freude. (mgu)