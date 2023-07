Psychische Erkrankungen : 14 Prozent mehr Essstörungen in NRW

Düsseldorf Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich für problematisches Essverhalten in Behandlung begeben müssen, steigt dramatisch. Psychotherapeuten befürchten einen Trend und eine ungleich höhere Dunkelziffer.

Deutlich mehr Kinder und Jugendliche in NRW leiden an einer Essstörung. Das geht aus einer Antwort von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf eine kleine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor. Waren 2020 noch 16.295 Kinder und Jugendliche im Alter bis 19 Jahren wegen problematischem Essverhalten in ambulanter Behandlung, waren es 2021 bereits 18.534 – ein Plus von 13,7 Prozent. Deutlicher fiel der Anstieg bei den vollstationären Fällen aus: 2020 waren es 1040, ein Jahr später bereits 1597, also 53,6 Prozent mehr.