Großeinsatz der Polizei : 13-jähriges Mädchen aus Aachen wieder da

Polizisten haben die 13-Jährige am Dienstagmorgen angetroffen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Aachen Die Polizei hat in Aachen mit einem Großaufgebot nach einer vermissten 13-Jährigen gesucht. Am Dienstagmorgen berichteten die Beamten dann, dass das Mädchen wohlbehalten gefunden wurde.

Das Mädchen war am Montagabend aus einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen in Aachen verschwunden. Die Polizei suchte am Abend mit Dutzenden Beamten, einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Mädchen. Auch die Bundespolizei unterstützte die Suchmaßnahmen.