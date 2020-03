Großeinsatz der Polizei : 13-jähriges Mädchen aus Aachen vermisst

Aachen Die Polizei sucht in Aachen mit einem Großaufgebot nach einer vermissten 13-Jährigen. Das Mädchen ist am Montagabend aus einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen verschwunden.

Die 13-jährige Charlene Königs wurde am Montag gegen 21 Uhr letztmalig auf dem Gelände des Behindertenwohnheims in Kalverbenden in Aachen gesehen. „Sie verließ möglicherweise aus Heimweh das Wohnheim“, erklärt die Polizei. Hinweise auf eine Straftat lägen nicht vor. Es sei aber von einer Gefährdungslage für das Kind auszugehen.