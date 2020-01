Leichter Rückgang : 104 Geldautomaten-Sprengungen in NRW

104 Geldautomaten-Sprengungen in NRW

Immer wieder werden auch in der Region Geldautomaten gesprengt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Düsseldorf „Audi-Bande“ und kein Ende: Im zweiten Jahr in Folge zählten die Ermittler mehr als 100 Angriffe auf Geldautomaten in NRW. Durchschnittlich zwei Mal pro Woche knallt es.

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen ist 2019 in Nordrhein-Westfalen mit 104 Attacken leicht unter dem Niveau des Vorjahres geblieben. Das hat das Landeskriminalamt NRW am Montag auf Anfrage mitgeteilt. In gut der Hälfte der Fälle blieb es beim Versuch und die Täter rückten ohne Beute ab. 2018 waren 108 Attacken gezählt worden. Die Zahl verharrt damit trotz diverser Sicherheitsmaßnahmen der Banken und großem Ermittlungsaufwand der Polizei auf hohem Niveau.