In NRW : 1000 Komparsen für „Babylon Berlin“ gesucht

In NRW

Köln Für die Dreharbeiten zur vierten Staffel von „Babylon Berlin“ in NRW werden 1000 Komparsen gesucht. Sie sollen unter anderem Gäste einer Gala-Veranstaltung oder Passagiere eines Zeppelin-Fluges spielen.

Die Agentur Eick informierte am Freitag über die Komparsensuche. Bei einem offenen kostenlosen Online-Casting könnten sich Kinder und Erwachsene zwischen 10 und 75 Jahren bewerben, die optisch ins Berlin der 1930er Jahre passen.

Bei den Frisuren seien Pagenköpfe, Bubifrisuren und Fassonhaarschnitte gefragt. Die Damen müssten bereit sein, sich ihre Haare auf Kinnlänge oder kürzer schneiden zu lassen – Permanent Make-up und künstliche Nägel seien nicht erwünscht. Gefärbte oder gesträhnte Haare seien ebenso ein No-Go wie Sonnenbankbräune, Piercings und Tattoos an sichtbaren Körperstellen.

Die Dreharbeiten sind den Angaben nach von August bis Mitte September geplant, und zwar in Königswinter, Köln, Bochum und Windeck (Rhein-Sieg-Kreis). Vorher gibt es Kostüm- und Maskenproben in Köln.

Anfang 2019 hatte es bereits mehrere Casting in NRW für die dritte Staffel der Serie gegeben. In Düren waren damals viele Interessierte in die Endart Fabrik gekommen.