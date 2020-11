Rekordfund am Flughafen Köln/Bonn : 1,8 Millionen Schmuggel-Zigaretten gefunden

Rekordfund am Flughafen Köln/Bonn

Köln Der Zoll hat am Flughafen Köln/Bonn innerhalb von drei Wochen fast 1,8 Millionen geschmuggelte Zigaretten aus dem Verkehr gezogen.

„Allein dieser Rekordfund liegt bereits weit über der Gesamtmenge an unversteuerten Zigaretten unserer Jahresbilanz 2019“, sagte Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. Der verhinderte Steuerschaden liege bei knapp 300.000 Euro.

Die Päckchen waren in China, Hongkong oder den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschickt worden und sollten an Privatpersonen in Großbritannien gehen. Ob die Taten zusammenhängen, blieb zunächst unklar.