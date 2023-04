„Auslese“: Der Literatur-Podcast, Folge 1 : Neuer Podcast startet mit Knausgårds „Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit“.

Hält Karl Ove Knausgårds Buch, was es verspricht? Darüber sprechen Chefredakteur Thomas Thelen und Redakteurin Andrea Zuleger im Podcast. Foto: MHA/Engels, Peter

Audio Aachen In unserem neuen Literatur-Podcast geht es um besondere Bücher und Autoren. Den Anfang macht Karl Ove Knausgård mit seinem neuesten Roman „Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit“. Ob es sich lohnt, ihn zu lesen, hören Sie im Podcast „Auslese“.

Und wieder 1000 Seiten: Karl Ove Knausgård schreibt ausufernd und grenzenlos. Das neue Buch des norwegischen Literatur-Superstars ist wieder Teil eines Mammutprojekts. „Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit“ ist Teil zwei einer Reihe, die insgesamt fünf Bände umfassen soll und in der ein überdimensionierter Stern am Himmel aufgeht. Dieses Ereignis scheint eine neue Zeit anzukündigen: Seltsame Phänomene in der Tierwelt sind die Folge, aber auch auf das Leben der Menschen nimmt der neue Stern indirekt Einfluss.