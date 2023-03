„You never talk alleng“, Folge 29 : Melissa Salman und Sascha Schmitz stellen die Frauenabteilung vor

Diese Woche zu Gast im Podcast: Torhüterin Melissa Salman und der Sportliche Leiter Sascha Schmitz. Foto: MHA/Engels, Peter

Audio Aachen Der Frauenfußball begeistert auch in Aachen immer mehr Menschen, lässt Zuschauer- und Anmeldezahlen steigen. Gerade nach großen Turnieren wie der EM 2022 mit über 90.000 Fans im Stadion. Wir stellen die Frauenabteilung der Alemannia im Podcast vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Engels

Torhüterin Melissa Salman und der Sportliche Leiter Sascha Schmitz erzählen in unserem Alemannia-Podcast, wie sich der Frauenfußball in Aachen entwickelt hat, beschreiben Gänsehautmomente auf dem Tivoli, besonders bei Flutlichtspielen. Da feuern sie regelmäßig auch die Jungs von Trainer Helge Hohl an.

Sie möchten attraktiven Frauenfußball in der Region zeigen und Anlaufstelle sein für Nachwuchstalente. Große Turniere wie die Frauen-EM 2022 oder wichtige Champions-League-Spiele lassen regelmäßig die Anmeldezahlen steigen. Gab es früher für Erfolge bei großen Turnieren ein Kaffeeservice für die Spielerinnen, gibt es heute Geld und deutlich höhere Siegprämien. Nur vom Fußball leben können die wenigsten Spielerinnen.

Die 1. Frauen-Mannschaft der Alemannia hat sich den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga zum Ziel gesetzt. Aktuell sieht es gut aus für das Team von Trainer Gökhan Demirci: Nach viel Pech in den Corona-Jahren inklusive Saisonabbruch, Abstieg und Trainerwechsel führt es die Tabelle in der Liga seit Monaten an – und trägt mit dazu bei, dass es läuft im Verein.

In der neuen Folge von „You never talk alleng“ sprechen Melissa Salman und Sascha Schmitz auch über die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen bei der Alemannia und mit konkurrierenden Nachbarvereinen wie Teutonia Weiden. Und darüber, wie sie zum Fußball gekommen sind und was sie sonst noch machen, beruflich und abseits vom Platz.

Info Jeden Mittwoch um 16 Uhr „You never talk alleng“ erscheint jeden Mittwoch um 16 Uhr. Zu hören ist der Podcast auf unserer Webseite, auf Spotify, bei Apple, bei Amazon Music und auch auf YouTube.