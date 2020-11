Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur US-Wahl : Zahlreiche Verlierer

Ein Demonstrant hält am Tag der US-Präsidentschaftswahl ein Schild mit der Aufschrift „Count all votes“ (zählt alle Stimmen). Foto: dpa/John Minchillo

Meinung In den USA läuft die Stimmenauszählung noch, da wagt es der von einem „Betrug an der Öffentlichkeit“ redende Präsident in einem beispiellosen politischen Affront, die demokratischen Abläufe in Frage zu stellen und sich vorzeitig und vorschnell zum Sieger zu erklären.