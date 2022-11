Kommentar zur Lage an den Schulen in NRW : Wo bleiben die Visionen?

Meinung Aachen Lehrermangel und schlechte Ergebnisse bei Bildungstrends. Es läuft nicht rund an den Schulen in NRW.

Die Probleme an den Schulen sind vielfältig. Es mangelt an Lehrern, an der (technischen) Ausstattung, an Sozialarbeitern und an Geld. NRW hat im Ländervergleich die niedrigsten Ausgaben pro Schüler und muss sich über das regelmäßig mittelmäßig bis schlechte Abschneiden bei Bildungsstudien nicht wundern. Vor allem aber mangelt es in NRW an Ideen, wie die Misere besser werden könnte.