Kommentar zum Ansehen Deutschlands : Wir, die Kaltherzigen

Auf der Straße für die Ukraine: Teilnehmer einer Demo am 8. Mai auf der Kölner Severinsbrücke. Trotz der vielfältigen Unterstützung kommt im Ausland oft ein völlig anderes Bild von Deutschland an. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Meinung Berlin In atemberaubenden Tempo hat Deutschland seit Beginn des Ukraine-Krieges an Ansehen verloren – weil die Regierung Scholz sich nicht klar und glaubwürdig an die Seite des angegriffenen Landes stellt.