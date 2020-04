Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Ostern : Wer wagt, gewinnt

Der Kern der Ostergeschichte: Wo es ganz dunkel ist, wird es wieder hell. Foto: dpa/Luca Bruno

Meinung Aachen Eine gewisse Gefahr besteht darin, es zu übertreiben mit den Analogien. Ostern und Corona . . . ? Bislang feste Regeln und Gewohnheiten gelten nicht mehr, alte Gewissheiten werden über Bord geworfen. So erlebt die Welt heute diese große Krise. So haben es Jesu Jünger und die Frauen am Grab erlebt. So erzählt es die Bibel. Wo es ganz dunkel ist, wird es wieder hell.