Eltern im Wahlkampf : Was Väter dürfen und Mütter nicht

Meinung Hendrik Wüst nimmt seine kleine Tochter mit ins Wahllokal, auch in den Landtag hat er den Kinderwagen schon geschoben. Das kommt gut an. Bei einer Frau an seiner Stelle gäbe es ein anderes Urteil, ist unsere Autorin überzeugt.