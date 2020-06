Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Schulpolitik : Was soll das, Frau Gebauer?

Coronabedingte Hinweise hängen am Eingang zu einer Grundschule. Alle Kinder im Grundschulalter sollen in Nordrhein-Westfalen ab dem 15. Juni wieder täglich zur Schule gehen. Das kündigte das Schulministerium am Freitag in Düsseldorf an. Foto: dpa/Martin Gerten

Meinung Aachen Was soll das? Das, verehrte Ministerin Gebauer, ist die spontane Reaktion einer mir nicht ganz unbekannten Frau am Mittagstisch auf das, was Sie, liebe Ministerin Gebauer, am Freitag verkündet haben. Und was ich über den flächendeckenden Präsenzunterricht für Grundschüler ab dem 15. Juni denke, deckt sich mit dem Unverständnis meiner Gattin. Was soll das, Frau Gebauer?