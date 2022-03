Kommentar zu juristischen Folgen des Ukraine-Kriegs : Warum es so schnell kein Putin-Tribunal geben wird

Außenansicht in Den Haag: Der Internationale Strafgerichtshof hat offizielle Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der von Russland angegriffenen Ukraine eingeleitet. Foto: dpa/Peter Dejong

Meinung Aachen Die Ukraine hat in Den Haag gegen Russland eine Klage wegen Völkermordes eingereicht. Ab Montag wird sich der Internationale Gerichtshof damit beschäftigen. Auch der ebenfalls dort ansässige Internationale Strafgerichtshof ermittelt zu Kriegsverbrechen in der Ukraine. Was das bedeutet.