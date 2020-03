Kommentar zu Solidaritätsaktionen in der Region : Viele können helfen. Sie tun es.

Solidarität ist auch in der Region wichtig im Kampf gegen das Coronavirus. Für Obdachlose werden etwa Lebensmittel an „Gabenzäune“ gehängt. Foto: Harald Krömer

Meinung In diesen schweren Zeiten wird Solidarität zum geflügelten Wort. Politik und Kirchen werden nicht müde, die existenzielle Bedeutung des Füreinander-Eintretens zu betonen. Tatsächlich ist Solidarität derzeit die wichtigste Ressource, die wir als Gesellschaft im Kampf gegen das Coronavirus aufbieten können.

Der Staat kann zwar in nie dagewesenem Tempo und in seltenem parteiübergreifenden Einvernehmen Konjunkturhilfen beschließen und Notgesetze erlassen, doch er kann seinen Bürgern weder Empathie noch Hilfsbereitschaft verordnen.

Das Engagement

Sprachlos macht das Verhalten einiger Großunternehmen, die meinen, den kurzfristig ausgeweiteten Mieterschutz auch für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Oder denken wir an den Alltag in Supermärkten, wo mit großer Rücksichtlosigkeit Bedarfsgüter in Einkaufswagen verladen werden, obwohl wir im Gegensatz zu Millionen Menschen in anderen Teilen der Welt trotz Coronavirus Nahrungsmittel satt haben.