Kommentar zu fehlenden Kita-Plätzen : Traurig und beschämend

Blick in eine Kita: Das Angebot an Betreuungsplätzen liegt deutlich unter dem Bedarf. Laut Studie wird das in den kommenden Jahren auch so bleiben. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Meinung Knapp 384.000 Kita-Plätze werden laut aktuellen Zahlen der Bertelsmann-Stiftung im kommenden Jahr bundesweit fehlen. Und das ist längst nicht alles, was auf die Familien in Deutschland zukommt.

Unter anderem in Nordrhein-Westfalen sind eine kindgerechte Personalausstattung und zugleich ausreichend Plätze in allen Kitas in diesem Jahrzehnt nicht mehr zu realisieren. Das schreiben die Autoren der Studie „Fachkräfte-Radar für Kita und Grundschule“. In diesem Jahrzehnt, also bis 2030! Das ist traurig und beschämend. Überraschend ist es allerdings nicht.