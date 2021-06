Kommentar zu Tiertransporten : Tierquälerei auf Rädern

Die Tiere leiden oft große Qualen: Ein Schwein schaut während einer Schwerpunktkontrolle Tiertransport an der Autobahn A5 aus einem Tiertransporter. Foto: obs/Animals' Angels

Meinung Düsseldorf Oft sind lebende Tiere tagelang in Lkws unterwegs – mit wenig Wasser und Nahrung, in erbarmungsloser Hitze und bitterer Kälte. Die Globalisierung hat in der Viehwirtschaft Einzug gehalten – geht es auch anders?