Kommentar zum Ramadan : Tiefgründiger!

Meinung Intensiver Austausch ist das beste Gegengift gegen Vorurteile. Warum weniger oberflächlich über den Islam und den Ramadan gesprochen werden sollte.

Beinahe jeder kennt mindestens eine Muslimin oder einen Muslim. Sie sind Kolleginnen und Kollegen, Nachbarinnen und Nachbarn, Mitschülerinnen und Mitschüler, Freundinnen und Freunde. Gelegenheiten zum Kennenlernen der Religion gibt es also haufenweise, doch viel zu oft bleibt diese Chance ungenutzt. Das ist tragisch. Denn diese „kleinen“ Kontakte haben im Gegensatz zu den großen, öffentlichkeitswirksamen Aufklärungsarbeiten den Vorteil, dass sie nachhaltiger wirken und in ihrer Summe schwerer wiegen.

Manchmal können schon scheinbare Petitessen den Unterschied ausmachen, zum Beispiel der Einstieg in ein Gespräch. Worin liegt der Erkenntnisgewinn, wenn man eine Muslimin oder einen Muslim im Ramadan fragt, ob er oder sie Hunger hat? Was verspricht man sich von „Das könnte ich niemals“ und „Ist das nicht total ungesund“?

Gespräch über den Ramadan : Etwas Schönes, etwas Spirituelles, etwas Persönliches Worin liegt der Kern des Ramadan? Welche Rolle nimmt er im Alltag ein? Fragen zum Abschluss des islamischen Fastenmonats an eine Studentin, einen Imam und einen Café-Betreiber.

Das sind legitime Fragen und Anmerkungen, klar, sie sind nur ungeeignet für den Einstieg in einen Dialog. Sie sind plump, weil sie oberflächlich und unsensibel sind. Sie sind taktlos, weil sie den Rhythmus der Unterhaltung stören. Vielversprechende Gespräche lösen sich so in Luft auf, bevor sie beginnen. „Wieso fastest du eigentlich?“, „Worin liegt der Kern des Ramadan?“, „Was macht das Fasten mit deinem Verhältnis zu Allah?“ – solche Fragen können beflügelnde Alternativen sein.