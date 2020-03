Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu EU und Corona : Solidarität? Fehlanzeige!

In all der Dramatik der Corona-Krise gibt die Europäische Union ein Bild der Ohnmacht ab. Foto: dpa/Nicolas Landemard

In all der Dramatik der Corona-Krise gibt die Europäische Union ein Bild der Ohnmacht ab. Appelle zur Zusammenarbeit vom EU-Ratspräsidenten und der Kommissionschefin gibt es genug; aber tatsächlich handeln die meisten EU-Mitglieder nach dem Motto: Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.