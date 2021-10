Kommentar zu Markus Söder : Schmutzeleien abgestraft

Markus Söder verlässt bei der Landesversammlung der Jungen Union Bayern mit einer geschenkten Tasche und einer Basecap die Bühne. Foto: dpa/Armin Weigel

Meinung München Außer einer zeitlichen Nähe haben drei Ereignisse dieses Wochenendes auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun. In Österreich tritt Bundeskanzler Sebastian Kurz zurück, in Tschechien erleidet Regierungschef Andrej Babis eine Wahlniederlage. Und in Bayern wird der Name von Ministerpräsident Markus Söder vom CSU-Nachwuchs aus einem Antrag zum Neuanfang der Partei gestrichen.