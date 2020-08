Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Demonstrationsverbot : Punktsieg für die Corona-Leugner

Die gedrängt und oft ohne Maske: Diese Corona-Demo am 1. August in Berlin wurde von der Polizei aufgelöst. Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Aachen Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Corona-Leugner bei ihrer geplanten Demonstration am Samstag in Berlin an Hygienevorschriften halten. Das zu kontrollieren, ist aber Aufgabe der Polizei und nicht der Politik.