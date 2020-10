Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Corona-Lage : Lieber vernünftig als lässig

Ob als kleines Kunstwerk (wie hier beim Virologen Christian Drosten) oder ganz schlicht: Die Maske hilft auf jeden Fall. Foto: dpa/Michael Sohn

Meinung Aachen Was tun gegen eine zweite Welle der Corona-Infektionen? Die Politik berät und beschließt. Die Behörden setzen um. Vor allem aber kommt es auf jeden Einzelnen an. Will er lässig werden oder rücksichtsvoll bleiben?