Kommentar zum Osterfest : Liebe. Hoffnung. Ostern!

Meinung Aachen Die düstere Stimmung in Deutschland ist nicht zu übersehen: der Krieg in der Ukraine, die aus diesem Krieg resultierende Energiekrise sowie die Preisentwicklung, die bestehende soziale Ungleichheit und mit wieder wachsendem Stellenwert das Thema Zuwanderung.

Auf all das hat der Einzelne nur sehr begrenzt Einfluss. Das verstärkt das Gefühl von Ohnmacht. Dieses Gefühl wird noch durch das Gesamtbild gesteigert, das die Koalitionspartner in der Bundesregierung derzeit abgeben. Wärmewende, Kindergrundsicherung, Migration: Auf Fragen wie diese findet die Koalition derzeit keine Antworten, stattdessen Zank und Streit. Das führt zu Unmut bei vielen Menschen.

Am Karfreitag ist drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie mit der Maskenpflicht die letzte staatliche Schutzmaßnahme gefallen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat inzwischen offiziell das Ende der Pandemie ausgerufen. Und wir? Wir nehmen es einfach zur Kenntnis. Alles in allem hat unser Land – trotz vieler schlimmer Todes- und Krankheitsfälle – die Corona-Krise doch erfolgreich gemeistert.

Haben wir tatsächlich den Blick für das Gute verloren? Sehen wir nicht, dass es berechtigten Grund zur Hoffnung gibt? Hoffnung – ein Wort voller Licht und Kraft. Wir brauchen es zum Leben wie das andere mächtige Wort: Liebe! Ohne Hoffnung und Liebe wäre alles nichts. Beide bilden den Motor unseres Lebens, der uns gerade in schwierigen Zeiten vorwärtstreibt. Es gibt ein drittes Wort, in dem sich die Worte Liebe und Hoffnung auf wundersame Weise vereinen: Ostern.

Feiern wir den Tod und die Auferstehung Jesu nicht gerade deshalb, weil wir uns an dem Menschen Jesus Christus orientieren? Bei allem, was er gesagt und getan hat: Stets standen die Menschen im Vordergrund. Und nur darum geht es. Um unser aller Menschsein.

Vieles haben wir nicht selbst in der Hand, schon gar nicht die großen Dinge, die die Welt bewegen. Es ist in erster Linie die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Solidarität in diesem Land gewahrt wird. Die Armut nimmt zu. Die Schlangen vor den Tafeln werden länger. Armut bedeutet nichts anderes als von dem ausgeschlossen zu sein, was für den Rest der Gesellschaft selbstverständlich ist, wie zum Beispiel ein festlicheres Essen oder kleine Geschenke und Süßigkeiten für die Kinder zu Ostern. Es gibt genug Reichtum in diesem Land. Er muss nur gerechter verteilt werden!