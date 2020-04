Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Maskenpflicht : Landesregierung gibt das Heft des Handelns aus der Hand

Ab Montag gilt die Maskenpflicht im Einzelhandel und dem öffentlichen Nahverkehr. Wie bei Verstößen gehandelt wird, ist völlig offen. Foto: dpa/Pavlo Gonchar

Meinung Aachen Die Landesregierung in Düsseldorf ist nicht überzeugt, dass die Pflicht einen Mundschutz zu tragen, in der Corona-Epidemie hilfreich ist. Nur widerwillig hat sie sich den anderen Bundesländern angeschlossen, ab Montag eine allgemeine Maskenpflicht einzuführen. Bei den Fragen nach Kontrollen und Bestrafung von Verstößen will sie gar nichts entscheiden und lässt ihre Städte allein.