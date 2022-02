Kommentar zu Olympia : ... den Bach runter

IOC-Präsident Thomas Bach spricht ungewohnterweise klare Worte. Was steckt dahinter? Foto: dpa/-

Meinung Die Olympischen Winterspiele in Peking sind Geschichte. Was bleibt nach dieser umstrittenen Veranstaltung? Auf jeden Fall, dass nie wieder Spiele an einen autokratischen Staat vergeben werden dürfen, meint unser Autor.