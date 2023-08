Kommentar zum mutmaßlichen Tod von Prigoschin : Rache eiskalt serviert

Nach dem mutmaßlichen Tod von Jewgeni Prigoschin ist vor allem eine Frage offen: Was wird aus den Wagner-Söldnern ohne ihren Chef?

In Russland fallen hochrangige Staatsdiener aus dem Fenster, Kreml-Gegner werden vergiftet oder im Berliner Tiergarten erschossen, in Ungnade gefallene Generäle werden bei milder Strafe ins Ausland, etwa nach Syrien, versetzt, oder ihr Tod wird ohne Angabe der Todesgründe bekannt gegeben.

Das Russland des Wladimir Putin ist längst eine Blackbox geworden. Niemand weiß wirklich, wie es im inneren Machtzirkel aussieht, alles ist möglich, weil in dieser dunklen und sinistren Kiste alles drin sein kann. Deswegen kann es kaum verwundern, wenn illoyale Gefolgsleute von Kreml-Herrscher Wladimir Putin mit dem Flugzeug über russischem Staatsgebiet abstürzen, obwohl sie doch angeblich gerade erst in Afrika eingetroffen waren.

Dass die Tage von Wagner-Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin gezählt sein könnten, war eine verbreitete Vermutung, seit dieser im Juli erst den Putsch gegen Moskau startete und ihn Stunden später dann doch wieder abblies. Prigoschin musste als ehemaliger Koch von Wladimir Putin wissen, dass Rache für den Kreml-Herrscher ein Gericht ist, das dieser am liebsten eiskalt servieren lässt.

Es würde verwundern, wenn in dieser Lage das Flugzeug, in dem sich auch Prigoschin befunden haben soll, flügellahm abgestürzt wäre, womöglich ist es vom Himmel geholt worden. Dass es in Moskau (bislang) keine offizielle Bestätigung für den Tod von Prigoschin gibt, passt zur Erzählweise eines Regimes, in dem ein gelernter Geheimdienstler eine Diktatur aufgebaut hat.

Dabei hatte Prigoschin mit sehr hohem Risiko gespielt, als er – vermutlich mit Unterstützung oder Zustimmung von Teilen der Armeeführung – seine Söldner vor Wochen in Richtung Moskau marschieren ließ. Die Wagner-Söldner dienten lange als Moskaus heimliche Armee, die weltweit schmutzige Aufträge ausführt – mit dem Vorteil für den Kreml, dass dieser Einsätze russischer Soldaten leugnen kann.

Prigoschin wiederum durfte glänzend an diesen brutalen und blutigen Missionen verdienen, wenn seine Kämpfer in Libyen, Mali, Niger, Tschad, Sudan oder der Zentralafrikanischen Republik halfen und helfen, instabile Regierungen zu stützen. Wagner verdient mit an Kupferminen und Blutdiamanten. Wer sich mit Wagner verbündet, gesteht Russland Einfluss in seinem Land zu. Prigoschin war für Putin willkommener Erfüllungsgehilfe, wenn der Kreml in afrikanischen Staaten seinen strategischen Fußabdruck hinterließ.